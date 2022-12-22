«ПСЖ» нацелился на вингера «Арсенала»

Дата публикации: 22-12-2022

Габриэл Мартинелли может сменить «Арсенал» на «ПСЖ».



По информации «Goal», парижане рассматривают вариант с подписанием вингера «канониров». Однако оформить его трансфер будет нелегко. Лондонцы не планируют отпускать бразильца и близки к подписанию с ним нового соглашения.



В «Арсенал» Мартинелли перебрался из «Итуано». Сумма сделки составила 7,1 млн евро. В текущем сезоне на счету 21-летнего исполнителя 20 матчей, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.



Трудовые отношения футболиста с командой Микеля Артеты рассчитаны до 2024 года. «Transfermarkt» оценивает Мартинелли в 60 миллионов евро.



На катарском ЧМ Габриэл в составе сборной Бразилии провел 3 игры и не отметился результативными действиями.