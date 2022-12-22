Ливакович, Боно и Куртуа – в числе претендентов на приз лучшему вратарю года

Дата публикации: 22-12-2022

ФИФА огласила имена некоторых голкиперов, вошедших в число кандидатов на приз лучшего вратаря года в рамках премии «The Best». Согласно сообщению организаторов, при присуждении награды будет учитываться временной отрезок с августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.



Примечательно, что всех претендентов FIFA не назвала. Лишь отметила, что в числе соискателей награды есть Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Боно («Севилья»), Мануэль Нойер («Бавария»), Майк Меньян («Милан»), Тибо Куртуа («Реал») и Доминик Ливакович («Динамо» Загреб). Церемония награждения лауреатов премии «The Best» запланирована на 27 февраля 2023-го года.



Напомним, что в прошлом году лучшим вратарем года ФИФА был признал голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.



На завершившемся чемпионате мира в Катаре приз лучшим стражем ворот был вручен киперу сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.



Аргентина стала чемпионом мира, в серии пенальти одолев Францию. Основное и дополнительное время завершилось вничью (3:3), а в серии пенальти дважды не смогли забить французы (4:2).