Роналду планирует подписать 7-летний контракт с «Аль-Наср». При этом играть он будет 2,5 года

Дата публикации: 22-12-2022

Многолетний лидер сборной Португалии принял решение продолжить карьеру клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.



По данным «Marca», соглашение Криштиану Роналду с командой из Эр-Рияда будет действовать до 2030 года, а его зарплата составит около 200 млн евро в год.



При этом, ожидается, что непосредственно на футбольном поле звездный нападающий проведет за «желто-синих» два с половиной года. Остальные 4,5 – он будет работать в качестве амбассадора Саудовской Аравии, если заявка страны на проведение ЧМ-2030 победит.



Ранее сообщалось, что 37-летний футболист находится в одном шаге от перехода в «Аль-Наср», где заработает 500 000 000 евро за 30 месяцев контракта. Также была информация, что Криштиану предлагал контракт другой клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хилаль».



В конце ноября Роналду по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с «МЮ». Главной причиной ухода португальца стало скандальное интервью знаменитому британскому журналисту Пирсу Моргану.