Локателли – запасной вариант для «Реала»

Дата публикации: 22-12-2022

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Ювентуса» Мануэлем Локателли. Об этом пишет «Goal» со ссылкой на «AS».



Главными целями действующего чемпиона Испании будет подписание Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» или Энцо Фернандеса из «Бенфики».



Однако если клубы запросят «космические» суммы за этих игроков, то «Реал» переключится на Локателли который значится в шорт-листе Карло Анчелотти как дополнительный вариант.



Напомним, что 24-летний итальянец присоединился к «Ювентусу» летом 2021 на правах аренды из «Сассуоло». На днях стало известно о намерении «бьянконери» заключить с футболистом контракт до 2027 года.



В сезоне 22/23 Локателли был задействован в 17 матчах во всех турнирах (без результативных действий).