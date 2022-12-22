Рафинья может вернуться в АПЛ спустя полгода после перехода в «Барселону»

Дата публикации: 22-12-2022

Вингер «Барселоны» Рафинья может совершить неожиданное возвращение в английскую Премьер-лигу, утверждает издание Sport.es.



Сообщается, что каталонцы недовольны игрой представителя сборной Бразилии, которого потенциально может сменить Ансу Фати. Поэтому в клубе раздумывают над тем, чтобы продать Рафинью. Особый интерес к нему есть в Англии – со стороны «Челси» и «Арсенала».



Отметим, у Рафиньи 18 матчей в этом сезоне, в которых он забил два гола и отдал четыре результативных паса.



Минувшим летом «сине-гранатовые» выкупили права на 26-летнего футболиста у «Лидса» за 58 000 000 евро.