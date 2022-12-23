Онана завершил карьеру в сборной Камеруна в 26 лет

Дата публикации: 23-12-2022

Вратарь национальной сборной Камеруна и миланского «Интера» Андре Онана принял решение завершить международную карьеру после чемпионата мира-2022.



26-летний футболист написал прощальное письмо в своих социальных сетях, в котором заявил, что больше не будет выступать за сборную.



Напомним, что во время группового этапа мундиаля в Катаре тренерский штаб сборной Камеруна во главе с Ригобером Сонгом отстранил Онана от работы с командой. Причиной такого явления стало недовольство наставника африканской команды желанием вратаря как можно больше играть ногами за пределами штрафной в ответственных поединках, на фоне чего впоследствии развился настоящий конфликт.



Позже Онана публично заявил следующее: «Мне не позволили быть на поле и помогать своей стране».



Напомним, голкипер дебютировал за сборную Камеруна в сентябре 2016 года. С того момента он провел на международном уровне 34 матча, в которых пропустил 29 голов и 14 раз отстоял на ноль.