Моуринью – один из кандидатов на работу со сборной Бразилии
Наставник «Ромы» Жозе Моуринью является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии.
По информации «La Repubblica», Бразильская конфедерация футбола планирует вскоре начать с португальцем переговоры, а посредником будет известный агент Жорже Мендеш. Бразильцы считают, что Моуринью им подходит из-за умения работать со звездными футболистами.
Напомним, что 59-летний специалист также может стать главным тренером сборной Португалии.
Ранее Тите, руководивший «селесао» на ЧМ в Катаре заявил, что покинет команду по окончании турнира. Среди претендентов на работу с Бразилией называли Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолу.
«Рома» занимает седьмое место в Серии А, набрав 27 очков. В следующем матче чемпионата Италии римляне сыграют с «Болоньей» 4 января.