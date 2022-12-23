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Моуринью – один из кандидатов на работу со сборной Бразилии

Дата публикации: 23-12-2022

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии.

По информации «La Repubblica», Бразильская конфедерация футбола планирует вскоре начать с португальцем переговоры, а посредником будет известный агент Жорже Мендеш. Бразильцы считают, что Моуринью им подходит из-за умения работать со звездными футболистами.

Напомним, что 59-летний специалист также может стать главным тренером сборной Португалии.

Ранее Тите, руководивший «селесао» на ЧМ в Катаре заявил, что покинет команду по окончании турнира. Среди претендентов на работу с Бразилией называли Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолу.

«Рома» занимает седьмое место в Серии А, набрав 27 очков. В следующем матче чемпионата Италии римляне сыграют с «Болоньей» 4 января.

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