«Интер» нашел замену для Хандановича

Дата публикации: 23-12-2022

«Интер» планирует найти замену опытному Самиру Хандановичу в ближайшие трансферные окна.



Как утверждает издание «Corriere dello Sport», итальянский гранд хочет подписать принадлежащего «Кальяри» голкипера Алессио Краньо.



В сезоне 2022/23 вратарь выступает на правах арендного соглашения за «Монцу», но на его счету всего два матча в Кубке Италии.



Напомним, что тренерский штаб «нерадзурри» также располагает голкипером Андре Онана, который недавно завершил карьеру в сборной Камеруна в 26 лет.



«Transfermark» оценивает 28-летнего Краньо в 4 000 000 евро. Его контракт с «Монцой» актуален до 30 июня 2024 года.