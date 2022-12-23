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Рубен Диаш пропустит месяц из-за травмы

Дата публикации: 23-12-2022

«Ман Сити» остался без ключевого исполнителя. Речь о защитнике Рубене Диаше.

По словам инсайдера Джека Гогена, у футболиста выявлена травма подколенного сухожилия, которую он получил, выступая за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре. На восстановление 25-летнему исполнителю потребуется около одного месяца.

Напомним, Диаш выступает за команду Пепа Гвардиолы с 2020 года. Его трнсфер из «Бенфики» обошелся руководству «горожан» в 71,6 млн евро. В этом сезоне центрдеф провел 19 встречах за клуб во всех турнирах, забив 1 гол.

На ЧМ-22 португалец поучаствовал в 4 матча и не отметился результативными действиями.

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