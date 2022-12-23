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«Ювентус» повесил ценник на Маккенни

Дата публикации: 23-12-2022

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может сменить клубную прописку. Об этом пишет «Football Italia».

Согласно информации источника, 24-летний американец не получил удовольствия от пребывания в Турине и хочет как можно быстрее покинуть клуб. Боссы «Юве» готовы продать футболиста в ближайшее трансферное окно. Цена, которая удовлетворит «бьянконери» – 25-30 миллионов евро.

Маккенни перешел в итальянскую команду из «Шальке» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила чуть больше 20 миллионов евро. С тех пор он провел 91 матч, став автором 13 голов и 4 ассистов. Трудовой договор хавбека с туринцами действует до середины 2025 года.

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