«Ювентус» повесил ценник на Маккенни

Дата публикации: 23-12-2022

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может сменить клубную прописку. Об этом пишет «Football Italia».



Согласно информации источника, 24-летний американец не получил удовольствия от пребывания в Турине и хочет как можно быстрее покинуть клуб. Боссы «Юве» готовы продать футболиста в ближайшее трансферное окно. Цена, которая удовлетворит «бьянконери» – 25-30 миллионов евро.



Маккенни перешел в итальянскую команду из «Шальке» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила чуть больше 20 миллионов евро. С тех пор он провел 91 матч, став автором 13 голов и 4 ассистов. Трудовой договор хавбека с туринцами действует до середины 2025 года.