«Милан» определился с выбором нового вратаря

Дата публикации: 23-12-2022

Недавно тренерский штаб «Милана» узнал неприятную новость – Майк Меньян не поможет команде в течение неопределенного времени.



Французский вратарь продолжает восстанавливаться от травмы, а врачи советуют не форсировать процесс, чтобы реабилитация была успешной.



Это означает, что в январское трансферное окно «россонери» все же должны найти нового голкипера, который бы составил конкуренцию Чиприану Тетерушану.



Если верить информации «La Gazzetta dello Sport», им должен стать 26-летний вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио. В этом сезоне Викарио провел ряд успешных поединков и считается одним из самых надежных стражей ворот в Серии А.



Также на 26-летнего футболиста обратил внимание главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, пригласивший Викарио на сборы в команду.



Рыночная стоимость кипера равняется 12 000 000 евро.