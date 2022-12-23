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«Милан» определился с выбором нового вратаря

Дата публикации: 23-12-2022

Недавно тренерский штаб «Милана» узнал неприятную новость – Майк Меньян не поможет команде в течение неопределенного времени.

Французский вратарь продолжает восстанавливаться от травмы, а врачи советуют не форсировать процесс, чтобы реабилитация была успешной.

Это означает, что в январское трансферное окно «россонери» все же должны найти нового голкипера, который бы составил конкуренцию Чиприану Тетерушану.

Если верить информации «La Gazzetta dello Sport», им должен стать 26-летний вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио. В этом сезоне Викарио провел ряд успешных поединков и считается одним из самых надежных стражей ворот в Серии А.

Также на 26-летнего футболиста обратил внимание главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, пригласивший Викарио на сборы в команду.

Рыночная стоимость кипера равняется 12 000 000 евро.

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