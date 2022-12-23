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«Бавария» нашла еще одну потенциальную замену Ноеру

Дата публикации: 23-12-2022

«Бавария» находится в поисках нового голкипера после того, как первый номер «красных» Мануэль Нойер получил повреждение во время катания на лыжах.

Мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру голкипера «Лидса» Иллана Мелье и уже связался с агентом игрока. Об этом информирует «Media Foot».

Отметим, что в текущем сезоне французский футболист отыграл 15 поединков на клубном уровне, в которых пропустил 27 мячей.

Ранее сообщалось, что «Бавария» изучает возможность приобретения героя прошедшего чемпионата мира аргентинца Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла») и хорвата Доминика Ливаковича из загребского «Динамо». Кроме того, существует вероятность возвращения из аренды Александера Нюбеля, который временно защищает ворота «Монако».

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