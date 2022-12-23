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«ПСЖ» нужен полузащитник «МЮ»

Дата публикации: 23-12-2022

«Пари Сен-Жермен» попытается заполучить хавбека «Манчестер Юнайтед» Фреда, о чем сообщает «The Sun».

Контрактное соглашение игрока с «манкунианцами» должно было истечь летом 2023-го, но англичане продлили договор на год. Однако несмотря на это руководство парижан собирается предпринять попытку оформить трансфер футболиста сборной Бразилии.

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» оценивает Фреда в € 34 млн, что вряд ли станет препятствием для французского гранда.

После появления на «Олд Траффорд» другого бразильца – Каземиро, Фред надеялся завоевать место в основе, играя в паре с партнером по сборной, но выбор Эрика тен Хага пал на Кристиана Эриксена. В этом сезоне полузащитник принял участие в 17-ти поединках, 7 из которых он начал в старте.

Напомним, что в 2018-м году «МЮ» заплатил «Шахтеру» за Фреда 59 000 000 евро. В настоящее время ориентировочная трансферная стоимость 29-летнего бразильца составляет 20 млн евро.

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