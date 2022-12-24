Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Дата публикации: 24-12-2022

В «Twitter» Гиллема Балаге появилась информация, что «ПСЖ» пролонгирует трудовые отношения с Лионелем Месси. Новый контракт будет заключен на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон.



Журналист «BBC» утверждает, что сторонам удалось достичь соглашения после длительных переговоров, продолжавшихся 4 месяца. Будущее легендарного аргентинца в «ПСЖ» обсуждали его отец Хорхе, Насер Аль-Хелаифи, владеющий парижской командой, и Луиш Кампуш (спортивный директор клуба).



В итоге Месси согласовал условия договора. В настоящий момент почти все вопросы, касающиеся сделки, закрыты. По новому контракту зарплата форварда увеличится. Остаться в «ПСЖ» аргентинец решил из-за того, что его родным комфортно в Париже, а предложения от «Барселоны» он так и не получил.