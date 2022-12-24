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Защитник «Уракана» Меролья близок к переходу в «Краснодар»

Дата публикации: 24-12-2022

Карьера Лукаса Мерольи может продолжиться в «Краснодаре». Об этом сообщил «Чемпионат», ссылаясь на анонимный источник, располагающий информацией.

Российскую команду защитник пополнит на правах аренды. При этом «быкам» придется выкупить футболиста при выполнении определенных условий.

Меролья еще не играл за пределами Аргентины. В 2018 году он пополнил состав «Уракана». В общей сложности Лукас провел за аргентинскую команду 84 игры (3 гола, 1 результативный пас).

В текущем сезоне в активе 27-летнего футболиста 28 встреч с 1 забитым мячом и 1 ассистом. Меролья является капитаном «Уракана». Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Рыночный ценник на центрбека составляет 4,5 млн евро («Transfermarkt»).

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