«Милан» желает подписать Сарра

Дата публикации: 24-12-2022

«Милан» рассчитывает заполучить Маланга Сарра, правами на которого владеет «Челси». Информацией поделился ресурс «Mediafoot».



Минувшим летом полузащитник отправился в аренду в «Монако», но во французском клубе он появляется на поле нечасто. На его счету всего 8 игр за «монегасков» (без результативных действий). Ранее Федерико Пасторелло, работающий с футболистом, сообщил, что Сарра не устраивает количество игровой практики, которое он получает в «Монако». По этой причине зимой француз может покинуть сменить клубную прописку.



В «Милане» занимаются поисками игрока для усиления средней линии. «Россонери» уверены, что Сарр добавит конкуренции в полузащите команды.



Соглашение 23-летнего исполнителя с «Челси» действует до июня 2025 года.