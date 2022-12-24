Вингер «Шахтера» Тете может перейти в «Арсенал»

Дата публикации: 24-12-2022

«Goal» информирует, что «Арсенал» может выкупить контракт Тете у «Шахтера».



Агенты бразильца активно пытаются найти ему новую команду. Услуги 22-летнего вингера предложены «Вест Хэму», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу». Тете отпустят в аренду при условии, что в договоре появится опция выкупа.



С «Шахтером» футболист связан трудовыми отношениями до декабря 2023 года. «Горняки» выкупили бразильца у «Гремио» за 15 млн евро. Сегодня рыночный ценник на него составляет 25 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



Текущий сезон Тете проводит в аренде в «Лионе». С момента перехода он провел за французский клуб 13 встреч, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.