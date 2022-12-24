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«Челси» видит в Субименди замену Канте

Дата публикации: 24-12-2022

По информации испанских СМИ, «Челси» рассматривает вариант с подписанием хавбека «Реала Сосьедад». «Аристократы» рассчитывают, что Мартин Субименди сможет заменить Н’Голо Канте, на длительное время выбывшего из-за травмы.

Полузащитник получил футбольное образование в системе «Реала Сосьедад». Его дебют на взрослом уровне состоялся весной 2019 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 17 матчей за испанскую команду (1 забитый мяч, 2 результативных паса).

Срок действия контракта Субименди с «Реалом Сосьедад» ограничен июнем 2027 года. Рыночная стоимость опорника – 40 000 000 евро.

В активе Субименди 1 игра за сборную Испании (без результативных действий).

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