«Челси» видит в Субименди замену Канте

Дата публикации: 24-12-2022

По информации испанских СМИ, «Челси» рассматривает вариант с подписанием хавбека «Реала Сосьедад». «Аристократы» рассчитывают, что Мартин Субименди сможет заменить Н’Голо Канте, на длительное время выбывшего из-за травмы.



Полузащитник получил футбольное образование в системе «Реала Сосьедад». Его дебют на взрослом уровне состоялся весной 2019 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 17 матчей за испанскую команду (1 забитый мяч, 2 результативных паса).



Срок действия контракта Субименди с «Реалом Сосьедад» ограничен июнем 2027 года. Рыночная стоимость опорника – 40 000 000 евро.



В активе Субименди 1 игра за сборную Испании (без результативных действий).