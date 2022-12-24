«МЮ» сделал официальное предложение по Гакпо

Дата публикации: 24-12-2022

ПСВ получил запрос по Коди Гакпо от «Ман Юнайтед». Об этом стало известно изданию «Daily Mirror».



«Красные дьяволы» осведомлены о финансовых трудностях команды из Эйндховена и надеются воспользоваться данной ситуацией.



Ранее СМИ писали, что ПСВ готов расстаться со своим левым вингером за 75 млн евро.



После удачного выступления Гакпо на ЧМ в Катаре интерес к нему заметно вырос. На мировом первенстве голландец провел 5 встреч, отметившись 3 забитыми мячами.



Контракт футболиста с эйндховенцами действует до лета 2026 года. В сезоне 2022/2023 на счету 23-летнего Коди 24 поединка (13 забитых мячей, 17 голевых передач).



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает Гакпо в 60 млн евро.