Кроос примет решение о своем будущем в феврале

Дата публикации: 24-12-2022

Полузащитник «Реала» Тони Кроос примет окончательное решение о своем будущем в феврале, пишет «Marca».



Немец находится перед выбором – завершить профессиональную карьеру игрока или подписать новое соглашение с «галактикос». Действующий контракт Тони с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.



Кроос выступает за мадридский клуб с июля 2014 года. В его составе хавбек выиграл 18 трофеев, среди которых — четыре Кубка чемпионов.



В текущем сезоне 32-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.



«Реал» занимает второе место в Ла Лиге, уступая «Барселоне» два очка. В следующем туре Примеры команда Карло Анчелотти 30 декабря на выезде сыграет с «Вальядолидом».