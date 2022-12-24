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«Ньюкасл» отказался от идеи подписать Депая

Дата публикации: 24-12-2022

«Ньюкасл Юнайтед» не ведет переговоры по переходу форварда «Барселоны» Мемфиса Депая. Об этом утверждает Фабрицио Романо.

Ранее СМИ сообщали, что «сороки» готовы заплатить 20 миллионов евро за нидерландца. Однако сейчас руководство клуба не заинтересовано в трансфере Депая.

Будущее Мемфиса будет решено в январе. Депай намерен остаться в статусе футболиста «Барселоны» и сосредоточен на выступлениях за «блаугранас» во второй части сезона.

Действующий контракт 28-летнего нападающего с командой Хави истекает 30 июня 2023 года.

Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне он сыграл в трех официальных матчах за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом.

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