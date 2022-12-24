«Наполи» начал переговоры по трансферу хавбека сборной Марокко

Дата публикации: 24-12-2022

«Наполи» может усилиться игроком сборной Марокко Аззедином Унаи.



По данным «Mundo Deportivo», «партенопеи» хотят оформить переход полузащитника летом. Такая ситуация устраивает президента «Анже», который желает сохранить Унаи до конца сезона.



Потенциальный трансфер мароканца оценивается в 20-25 млн евро.



Ранее стало известно, что 22-летний футболист находится на карандаше у скаутов «Лестер Сити». Также в услугах Аззедина заинтересована «Севилья».



В текущем сезоне Унаи провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Унаи провел все семь матчей за сборную Марокко на ЧМ-2022, дойдя до полуфинала.