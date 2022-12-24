Защитник «Монако» Бадиашиль близок к переезду на Туманный Альбион

Дата публикации: 24-12-2022

Лондонский «Челси» намерен приобрести в январское трансферное окно левого центрального защитника.



Как сообщает издание «The Athletic», клуб еще летом предпринимал попытки подписать хорвата Йошко Гвардиола, однако не сумел договориться с «РБ Лейпциг» о цене.



Теперь же, по информации медиа, главной целью «синих» является центрбек «Монако» Бенуа Бадиашиль. Помимо него, английский гранд также рассматривает Эвана Н'Дику из «Айнтрахта» и Пьеро Инкапье из «Байера».



В «Челси» хотят, чтобы Бадиашиль присоединился к команде Грэмма Поттера уже в ближайшие недели за сумму около 35 миллионов евро.



В текущем сезоне 21-летний француз поучаствовал в 11 встречах за «монегасков» в Лиге 1, забив два гола.