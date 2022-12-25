«Аякс» хочет приобрести вратаря «Вильярреала»

Дата публикации: 25-12-2022

«Аякс» рассматривает вариант с подписанием Херонимо Рульи из «Вильярреала». Информация появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо.



Клуб из Амстердама намерен усилить вратарскую позицию до окончания зимнего трансферного окна. Приоритетом для «Аякса» является Рульи.



«Вильярреал» выкупил контракт аргентинца в сентябре 2020 года у «Реала Сосьедад», заплатив за него 5 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету 30-летнего вратаря 14 матчей за испанскую команду (7 «сухих» игр). Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2024 года.



Рульи является основным голкипером «желтой субмарины». Несмотря на это, переговоры между футболистом и «Аяксом» уже начались.



На ЧМ в Катаре Рульи вместе со сборной Аргентины завоевал золотые медали, хотя на поле не появлялся.