Сеюнджю близок к переходу в «Атлетико»

Дата публикации: 25-12-2022

В ближайшее время может состояться переход Чаглара Сеюнджю в «Атлетико». Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Фабрицио Романо.



«Матрасники» существенно продвинулись в переговорах с «Лестером», владеющим правами на защитника. Вскоре стороны могут закрыть сделку. Интерес к Сеюнджю проявляли «Астон Вилла» и «Рома», но именно «Атлетико» остается фаворитом в борьбе за него.



«Лестер» оформил переход Сеюнджю летом 2018 года. Трансфер обошелся англичанам в 21,1 млн евро. В текущем сезоне центрбек почти не получает игровой практики. В его активе всего 432 минуты за «лис» (без результативных действий). Соглашение Сеюнджю с «Лестером» действует до середины 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает турка в 22 млн евро.