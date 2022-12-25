«Интер» интересуется Тюрамом

Дата публикации: 25-12-2022

Маркус Тюрам может стать игроком «Интера», пишет издание «La Gazzetta dello Sport».



Миланцы проявляют предметный интерес к форварду «Боруссии» (Менхенгладбах). При этом для осуществления его перехода «Интеру» придется продать кого-то из своих футболистов.



В Менхенгладбах Тюрам перебрался в 2019 году. В текущем сезоне француз провел за «Боруссию» 17 матчей, отметившись 13 забитыми голами и 4 голевыми передачами. С немецкой командой его связывают еще полгода контракта. Рыночный ценник на нападающего равняется 32 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



На катарском ЧМ в активе Тюрама 2 ассиста в 5 встречах. Вместе со сборной Франции он стал обладателем серебряных медалей турнира.



Ранее СМИ писали об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Арсенала».