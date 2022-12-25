«Астон Вилла» разрешила Коутиньо искать новый клуб

Дата публикации: 25-12-2022

По данным ресурса «Football Insider», руководство «Астон Виллы» разрешило Филипе Коутиньо заняться поисками новой команды. Агент бразильца уже получил соответствующее уведомление. В «Астон Вилле» рассчитывают, что вингер покинет команду в ближайшее трансферное окно.



В Бирмингем Коутиньо перебрался минувшим летом и обошелся клубу в 20 000 000 евро. Однако в текущем сезоне бразилец не показывает своих лучших качеств. На счету 30-летнего вингера 13 встреч (без результативных действий). Трудовые отношения Филипе со «львами» истекают в 2026 году.



«Transfermarkt» оценивает игрока в € 18 млн.



Следующей командой Коутиньо может стать «Коринтианс», который заинтересован в его услугах.