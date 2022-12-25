«Сочи» объявил о назначении Бердыева

Дата публикации: 25-12-2022

В пресс-службе «Сочи» раскрыли имя нового наставника команды. Им станет Курбан Бердыев.



«Известный специалист начнет работу с клубом с нового года. Желаем Курбану Бекиевичу успехов в нашей команде», - с таким заявлением выступила пресс-служба сочинского клуба.



О грядущем назначении Бердыева на должность наставника «Сочи» стало известно еще 26-го ноября. Об этом на Youtube-канале «Коммент.Шоу» рассказал Борис Ротенберг, являющийся президентом «сине-белых». Он добавил, что со специалистом будет подписано соглашение на 2,5 года.



Ранее Бердыев руководил иранским «Трактором», который возглавил минувшим летом. В клубе он также занимал должность спортивного директора. 24-го ноября специалист обратился к руководству «Трактора» с просьбой об отставке.