Зидан может возглавить топ-сборную – это не Франция

Дата публикации: 25-12-2022

«L’Equipe» пишет, что одним из претендентов на пост наставника бразильской сборной является Зинедин Зидан.



Кандидатура француза имеет много сторонников в федерации футбола страны. Также за него выступают некоторые футболисты сборной, среди которых Каземиро, Винисиус и Милитао. В поддержку кандидатуры Зидана высказывается и Роналдо.



Если назначение 50-летнего специалиста состоится, то это будет историческим моментом, поскольку с 1965 года «селесао» иностранцы не возглавляли.



Ранее ряд источников сообщали, что Зидан также числится в списке кандидатов на должность наставника сборной Португалии.



Примечательно, что француз еще никогда не работал со сборными, однако с «Реалом» он 3 раза побеждал в Лиге чемпионов.