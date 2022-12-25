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Зидан может возглавить топ-сборную – это не Франция

Дата публикации: 25-12-2022

«L’Equipe» пишет, что одним из претендентов на пост наставника бразильской сборной является Зинедин Зидан.

Кандидатура француза имеет много сторонников в федерации футбола страны. Также за него выступают некоторые футболисты сборной, среди которых Каземиро, Винисиус и Милитао. В поддержку кандидатуры Зидана высказывается и Роналдо.

Если назначение 50-летнего специалиста состоится, то это будет историческим моментом, поскольку с 1965 года «селесао» иностранцы не возглавляли.

Ранее ряд источников сообщали, что Зидан также числится в списке кандидатов на должность наставника сборной Португалии.

Примечательно, что француз еще никогда не работал со сборными, однако с «Реалом» он 3 раза побеждал в Лиге чемпионов.

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