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«Вулверхэмптон» усилился Куньей

Дата публикации: 25-12-2022

Пресс-служба «Вулверхэмптона» отрапортовала о том, что 1 января 2023 года к команде Юлена Лопетеги примкнет нападающий «Атлетико» (Мадрид) Матеус Кунья.

Футболист будет выступать в АПЛ на правах аренды. При достижении определенных пунктов договора, «волки» смогут выкупить права на бразильца, и заключить с ним контракт до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что опция выкупа будет прописана в размере 40-50 миллионов евро.

В сезоне 2022/23 Кунья провел 17 матчей за «матрасников» во всех турнирах. На счету форварда две результативные передачи.

В новой команде бразильцу предстоит бороться за место в стартовом составе с Диего Костой, Хваном Хи Чханом, Раулем Хименесом и Сашей Калайджичем.

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