«Вулверхэмптон» усилился Куньей

Дата публикации: 25-12-2022

Пресс-служба «Вулверхэмптона» отрапортовала о том, что 1 января 2023 года к команде Юлена Лопетеги примкнет нападающий «Атлетико» (Мадрид) Матеус Кунья.



Футболист будет выступать в АПЛ на правах аренды. При достижении определенных пунктов договора, «волки» смогут выкупить права на бразильца, и заключить с ним контракт до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что опция выкупа будет прописана в размере 40-50 миллионов евро.



В сезоне 2022/23 Кунья провел 17 матчей за «матрасников» во всех турнирах. На счету форварда две результативные передачи.



В новой команде бразильцу предстоит бороться за место в стартовом составе с Диего Костой, Хваном Хи Чханом, Раулем Хименесом и Сашей Калайджичем.