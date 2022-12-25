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«Шахтер» готов продать Майкона за 4-5 млн евро. Игрока хочет выкупить «Коринтианс»

Дата публикации: 25-12-2022

«Шахтер» определился с суммой, за которую готов продать полузащитника Майкона. «Горняки» готовы отпустить бразильца за 4-5 миллиона евро, включая вариант оплаты в рассрочку.

Главный претендент на Майкона – «Коринтианс», за который футболист выступал на правах аренды в сезоне-2022. У клуба из Сан-Паулу есть приоритет в выкупе игрока, и представители «черно-белых» уже начали переговоры с «Шахтером».

Также интерес к Майкону проявляют и европейские клубы, что может повлиять на увеличение суммы трансфера бразильца.

Соглашение Майкона с украинским грандом действует до лета 2025 года. В донецкий клуб он перешел летом 2018 года. На счету хавбека 98 матчей и 8 голов.

По итогам сезона «Коринтианс» занял 4-е место в бразильской Серии А. Майкон сыграл в аренде 26 раз и забил 2 гола во всех турнирах.

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