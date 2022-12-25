Мартинелли близок к подписанию нового контракта с «Арсеналом»

Дата публикации: 25-12-2022

Переговоры между вингером Габриэлем Мартинелли и «Арсеналом» по новому долгосрочному контракту выходят на завершающую стадию.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новое соглашение будет подписано в ближайшее время. Кроме Мартинелли, новые контракты «Арсенал» подпишет с полузащитником Букайо Сака и защитником Вильямом Салиба.



Ранее была информация, что Мартинелли интересуется «Барселона». Испанский клуб рассмотрит возможность трансфера летом, если бразилец не продлит контракт с лондонцами.



В нынешнем сезоне Мартинелли забил пять мячей и отдал два ассиста в 20 поединках за «Арсенал». На чемпионате мира в Катаре он сыграл в составе сборной Бразилии три матча.



Команда Микеля Артеты – лидер турнирной таблицы АПЛ. 26 декабря «канониры» принимают «Вест Хэм».