Канте может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре»

Дата публикации: 25-12-2022

Хавбек «Челси» Н’Голо Канте может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср».



В конце сезона у Канте заканчивается контракт с лондонцами и «синие» могут его не продлить на фоне частых травм 31-летнего француза.



С января Канте может вести переговоры с любым клубом и «Аль-Наср» называют фаворитом среди претендентов на игрока. Также Н’Голо интересен «Барселоне», но финансовые ограничения работают не в пользу «сине-гранатовых».



Напомним, что из-за травмы Канте с августа не выходил на поле, и пропустил ЧМ-2022. Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что французский полузащитник может вернуться в конце февраля или начале марта.



Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср». Он подпишет семилетний контракт с зарплатой около 200 миллионов евро в год.



После девяти сыгранных матчей «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.