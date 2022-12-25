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Канте может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре»

Дата публикации: 25-12-2022

Хавбек «Челси» Н’Голо Канте может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср».

В конце сезона у Канте заканчивается контракт с лондонцами и «синие» могут его не продлить на фоне частых травм 31-летнего француза.

С января Канте может вести переговоры с любым клубом и «Аль-Наср» называют фаворитом среди претендентов на игрока. Также Н’Голо интересен «Барселоне», но финансовые ограничения работают не в пользу «сине-гранатовых».

Напомним, что из-за травмы Канте с августа не выходил на поле, и пропустил ЧМ-2022. Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что французский полузащитник может вернуться в конце февраля или начале марта.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру в клубе «Аль-Наср». Он подпишет семилетний контракт с зарплатой около 200 миллионов евро в год.

После девяти сыгранных матчей «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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