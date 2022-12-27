1xBet претендует на 11 наград престижной международной премии International Gaming Awards

Дата публикации: 27-12-2022

По итогам 2022 года букмекерская компания 1xBet включена в топ-лист 11 номинаций международной премии International Gaming Awards (IGA).

1xBet отмечен в числе лучших в следующих категориях:

Лучший клиентский сервис

Лучший криптовалютный букмекер

Лучший киберспортивный букмекер

Лучший инноватор года

Лучшее лайв-казино года

Лучший мобильный оператор года

Лучший мобильный спортивный продукт

Лучший оператор онлайн-казино

Лучший онлайн оператор

Лучший оператор ставок на спорт

Уникальная беттинговая компания





Представители 1xBet отметили, что расценивают такое количество номинаций как подтверждение заслуг компании профессиональным сообществом.

«Очень приятно, что жюри IGA по достоинству оценило нашу работу. В этом году 1xBet представлен в 11 номинациях, в то время как по итогам прошлого года наш бренд претендовал на 10 наград. Таким образом, достигнутый в 2022 году показатель стал рекордным для нашей компании. Это отличное доказательство того, что 1xBet продолжает прогрессировать и не останавливается на достигнутом», — заявил спикер компании Алекс Соммерс.

Для 1xBet важно, что победителей премии определяет жюри, составленное из ведущих экспертов индустрии гемблинга. Их экспертиза и авторитет придают значительный вес наградам IGA. Вот почему наша компания гордится тем, что неоднократно становилась лауреатом премий International Gaming Awards. В списке трофеев 1xBet — награды лучшей спортивной беттинг-платформе и лучшему лайв-казино.

Премия IGA будет вручаться уже в 16-й раз, за годы проведения она стала одним из наиболее значимых событий индустрии. Церемония, на которой будут объявлены победители International Gaming Awards, состоится в Лондоне 6 февраля 2023 года.

Про 1xBet

1xBet — инновационный букмекерский бренд, основанный в 2007 году. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий более чем в 60 видах спорта. Веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

1xBet имеет репутацию компании мирового уровня и сотрудничает с всемирно известными спортивными клубами и организациями: ПСЖ, «Барселоной», «Лиллем», итальянской Серией А, Ла Лигой, Африканской конфедерацией футбола и многими другими. Также в списке партнеров 1xBet есть популярные киберспортивные организации: ESL, Team Spirit, OG Esports, K23, Tundra Esports и MIBR.

Букмекерская компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных премий, в том числе наград IGA, EGR, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и многих других.