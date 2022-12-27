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1xBet претендует на 11 наград престижной международной премии International Gaming Awards

Дата публикации: 27-12-2022

 

По итогам 2022 года букмекерская компания 1xBet включена в топ-лист 11 номинаций международной премии International Gaming Awards (IGA).

1xBet отмечен в числе лучших в следующих категориях: 

  • Лучший клиентский сервис
  • Лучший криптовалютный букмекер
  • Лучший киберспортивный букмекер
  • Лучший инноватор года
  • Лучшее лайв-казино года
  • Лучший мобильный оператор года
  • Лучший мобильный спортивный продукт
  • Лучший оператор онлайн-казино
  • Лучший онлайн оператор
  • Лучший оператор ставок на спорт
  • Уникальная беттинговая компания


Представители 1xBet отметили, что расценивают такое количество номинаций как подтверждение заслуг компании профессиональным сообществом.

«Очень приятно, что жюри IGA по достоинству оценило нашу работу. В этом году 1xBet представлен в 11 номинациях, в то время как по итогам прошлого года наш бренд претендовал на 10 наград. Таким образом, достигнутый в 2022 году показатель стал рекордным для нашей компании. Это отличное доказательство того, что 1xBet продолжает прогрессировать и не останавливается на достигнутом», заявил спикер компании Алекс Соммерс.

Для 1xBet важно, что победителей премии определяет жюри, составленное из ведущих экспертов индустрии гемблинга. Их экспертиза и авторитет придают значительный вес наградам IGA. Вот почему наша компания гордится тем, что неоднократно становилась лауреатом премий International Gaming Awards. В списке трофеев 1xBet награды лучшей спортивной беттинг-платформе и лучшему лайв-казино.

Премия IGA будет вручаться уже в 16-й раз, за годы проведения она стала одним из наиболее значимых событий индустрии. Церемония, на которой будут объявлены победители International Gaming Awards, состоится в Лондоне 6 февраля 2023 года.

Про 1xBet

1xBet — инновационный букмекерский бренд, основанный в 2007 году. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий более чем в 60 видах спорта. Веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

1xBet имеет репутацию компании мирового уровня и сотрудничает с всемирно известными спортивными клубами и организациями: ПСЖ, «Барселоной», «Лиллем», итальянской Серией А, Ла Лигой, Африканской конфедерацией футбола и многими другими. Также в списке партнеров 1xBet есть популярные киберспортивные организации: ESL, Team Spirit, OG Esports, K23, Tundra Esports и MIBR.

Букмекерская компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных премий, в том числе наград IGA, EGR, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и многих других.

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