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«Наполи» продлил контракт с Лоботкой до 2027 года

Дата публикации: 26-12-2022

«Наполи» продлил контракт с полузащитником Станиславом Лоботкой. Новое соглашение со словаком рассчитано до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Стороны достигли принципиального согласия в течение последних месяцев, и несколько дней назад Лоботка подписал новый контракт. Клуб должен уладить некоторые бюрократические вопросы и официально объявит о продлении в первой половине января.

Лоботка перешел в «Наполи» из «Сельты» в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч за клуб во всех турнирах, отличившись голом и ассистом.

«Партенопейцы» лидируют в Серии А, опережая «Милан» на восемь очков. В следующем матче команда Лучано Спаллетти сыграет на выезде с «Интером» 4 января.

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