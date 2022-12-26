Форвард «Бетиса» Борха может перейти в «Атлетико»

Дата публикации: 26-12-2022

Борха Иглесиас, который на данном этапе своей карьеры представляет «Бетис», может стать игроком «Атлетико».



По информации «Marca», мадридский клуб хочет освежить линию атаки и уже ведет переговоры с представителями 29-летнего футболиста. Контракт испанца с «зелено-белыми» рассчитан до лета 2026 года.



По ходу текущего сезона Борха забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах. В списке лучших бомбардиров Примеры он идет на втором месте, уступая только форварду «Барселоны» Роберту Левандовски.



Иглесиас перебрался в «Бетис» из «Эспаньола» в 2019 году. Сумма трансфера составила 28 млн евро.



В сентябре этого года он впервые сыграл за сборную Испании.