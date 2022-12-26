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«Вильярреал» является фаворитом на подписание Дениса Суареса

Дата публикации: 26-12-2022

«Вильярреал» намерен провернуть трансфер опытного полузащитника.

Денис Суарес по возвращении в «Сельту» нашел свое место и демонстрирует лучший футбол в карьере.

Однако спор между его агентством и клубом перерос в конфликт между президентом Карлосом Моурино и самим Суаресом. После нескольких резких заявлений в прошлом сезоне, в этой кампании Моурино сдержал свои слова и отстранил Суареса от занятий с командой. Таким образом, на счету 28-летнего футболиста нет ни одной сыгранной минуты.

Как пишет «Football Espana», «Вильяреал» рассматривает подписание Дениса этой зимой. До конца его соглашения с «кельтами» осталось всего 6 месяцев, потому «Сельта» может позволить хавбеку уйти в ближайшее время.

Суарес провел сезон-2015/16 на правах аренды именно в «Вильярреале», а президент «желтой субмарины» Фернандо Роч является большим поклонником этого футболиста. Со своей стороны, Денис также заинтересован в возвращении.

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