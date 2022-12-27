«Реал» продвинулся в переговорах по Беллингему

Дата публикации: 27-12-2022

Издание «Marca» раскрыло новые подробности переговоров по трансферу Джуда Беллингема, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд).



«Реал» активно общается с окружением футболиста и становится все ближе к закрытию сделки. Интересоваться хавбеком мадридцы начали еще в 2021 году. В «Боруссии» знают о желании «сливочных» подписать Беллингема, но не собираются продавать англичанина до конца сезона.



Среди других претендентов на полузащитника значится «Ливерпуль».



За «шмелей» Джуд выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего игрока 22 матча за дортмундцев (9 голов, 3 ассиста).



Рыночный ценник на Беллингема составляет 110 млн евро («Transfermarkt»). Его контракт с «Боруссией» истекает в 2025 году.