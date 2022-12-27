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«Реал» продвинулся в переговорах по Беллингему

Дата публикации: 27-12-2022

Издание «Marca» раскрыло новые подробности переговоров по трансферу Джуда Беллингема, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд).

«Реал» активно общается с окружением футболиста и становится все ближе к закрытию сделки. Интересоваться хавбеком мадридцы начали еще в 2021 году. В «Боруссии» знают о желании «сливочных» подписать Беллингема, но не собираются продавать англичанина до конца сезона.

Среди других претендентов на полузащитника значится «Ливерпуль».

За «шмелей» Джуд выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего игрока 22 матча за дортмундцев (9 голов, 3 ассиста).

Рыночный ценник на Беллингема составляет 110 млн евро («Transfermarkt»). Его контракт с «Боруссией» истекает в 2025 году.

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