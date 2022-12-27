«МЮ» хочет подписать Дэвида из «Лилля». Сам Джонатан мечтает играть в АПЛ

Дата публикации: 27-12-2022

По информации «Goal», «Ман Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джонатана Дэвида. «Красные дьяволы» ищут нападающего, и форвард «Лилля» может стать отличным вариантом для усиления команды.



Ранее Дэвид дал интервью, в котором заявил о желании попробовать свои силы в АПЛ. Канадец отметил, что английский чемпионат является «мотивацией» для футболистов. Также 22-летний Джонатан сообщил о намерении превзойти достижение Эдена Азара по числу забитых мячей за «Лилль», косвенно намекнув, что его переход может случиться не ранее конца сезона.



С французской командой Дэвид связан контрактом до июня 2025 года. В сезоне 2022/2023 канадец отметился 9 голами и 3 ассистами в 15 играх за «Лилль».



Transfermarkt.de оценивает 22-летнего форварда в 45 млн евро.