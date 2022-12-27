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ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову из «Пари НН». В сделку могут включить Яковлева

Дата публикации: 27-12-2022

ЦСКА продолжает переговоры по покупке Ильи Агапова. Клубу удалось заметно приблизиться к закрытию сделки. Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на источник, осведомленный в данном вопросе.

В ЦСКА рассчитывают оформить трансфер защитника «Пари НН» в ближайшем будущем. В сделку, по всей видимости, будет включен Владислав Яковлев, принадлежащий «армейцам».

Агапов воспитывался в академии «Рубина». Также он успел поиграть за «Спартак-2». В «Пари НН» защитник перешел минувшим летом в ранге свободного агента. В текущем сезоне в активе 21-летнего россиянина 16 игр за нижегородскую команду (без результативных действий).

Рыночный ценник на Агапова равняется 1 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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