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«Барселона» назвала Мукоко условия для его подписания

Дата публикации: 27-12-2022

«Барселона» хочет оформить переход Юссуфы Мукоко. Вместе с тем каталонцы не собираются вести борьбу за нападающего «Боруссии» (Дортмунд) с другими командами. Информацию опубликовал ресурс Sport.es.

Ранее сообщалось, что Мукоко хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне». «Сине-гранатовые» считают, что немцу, если он хочет оказаться в стане каталонцев, необходимо приложить все усилия ради перехода. Среди прочего, ему, видимо, придется отказаться от более выгодных предложений от других клубов.

В текущем сезоне на счету 18-летнего футболиста 22 матча, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Уже летом Мукоко может стать свободным агентом, поскольку его контракт со «шмелями» истекает через полгода.

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