«Манчестер Сити» хочет обменять Грилиша на Леау из «Милана»

Дата публикации: 27-12-2022

«Ман Сити» сохраняет интерес к Рафаэлу Леау, пишет «Calciomercatoweb». «Горожане» прорабатывают различные варианты подписания португальца, в том числе включение в сделку Джека Грилиша.



В «Милане» заинтересованы в услугах вингера «Сити», но не считают равноценным его обмен на Леау. В итальянской команде уверены, что Рафаэл обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. Зарплату Грилиша «россонери» считают необоснованно высокой.



«Милан» выкупил Леау в 2019 году, заплатив за него 26,5 млн евро. В текущем сезоне вингер в 14 встречах Серии А отличился 6 раз и сделал 5 результативных пасов. Его контракт с командой Стефано Пиоли действует до лета 2024 года.



Ранее СМИ писали, что Леау интересен многим европейским грандам.