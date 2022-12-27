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«Атлетико» намерен активировать опцию продления контракта Витселя

Дата публикации: 27-12-2022

«Атлетико» планирует пролонгировать трудовые отношения с Акселем Витселем. В контракте с бельгийцем присутствует опция продления до середины 2024 года, и «матрасники» намерены ей воспользоваться. Об этом в своем «Twitter» написал Николо Скира.

«Атлетико» подписал Витселя минувшим летом, заключив с футболистом годичное соглашение. В испанскую команду полузащитник перешел в статусе свободного агента. В текущем сезоне на счету 33-летнего бельгийца 22 игры, в которых он отметился 1 результативной передачей.

Рыночная стоимость хавбека – 5 млн евро (по данным Transfermarkt.de).

На мундиале в Катаре Витсель принял участие в 3 встречах бельгийской сборной и не отметился результативными действиями.

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