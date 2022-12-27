«Лидс» нацелился на защитника «Зальцбурга» Вебера

Дата публикации: 27-12-2022

«Лидс Юнайтед» готовит предложение по капитану «Ред Булл Зальцбург» Максимилиану Веберу. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.



Сообщается, что «павлины» готовы заплатить за трансфер центрального защитника 11 миллионов евро. Еще 5 млн «быки» могут получить в виде дополнительных бонусов.



Вебер перешел в «Зальцбург» из «Севильи» в 2019 году за 10,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.



«Лидс» занимает 15-е место в АПЛ. В следующем туре команда Джесси Марша сыграет 28 декабря с «Манчестер Сити».