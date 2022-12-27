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«Шахтер» не продал Мудрика в «Арсенал» за 55 млн евро

Дата публикации: 27-12-2022

«Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» в 55 млн фунтов (около 62 млн евро) за вингера Михаила Мудрика.

«Горняки» желают заработать на трансфере игрока до 85 миллионов фунтов. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что «канониры» готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде дополнительных бонусов. Отмечалось, что сам Мудрик готов перейти в лондонский клуб.

В этом сезоне украинец сыграл в составе «Шахтера» в 18 матчах, забив 10 мячей и отдав 8 ассистов.

«Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ. «Оранжево-черные» выступят весной в 1/16 Лиги Европы. «Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего соперника на семь очков.

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