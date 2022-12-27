«Аякс» расторг контракт с Блиндом

Дата публикации: 27-12-2022

«Аякс» расторг контракт с защитником Дэйли Блиндом. Действующий трудовой договор 32-летнего игрока с амстердамцами был рассчитан до лета 2023 года, но уже с 1 января голландец получит статус свободного агента.



Блинд – воспитанник «Аякса». В его составе центрбек семь раз становился чемпионом Нидерландов. Выступая за «Манчестер Юнайтед» (2014-2018), он выигрывал Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы в 2017 году.



В нынешнем сезоне защитник провел 19 поединков за «Аякс» во всех турнирах. Блинд сыграл вместе со сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре, отметившись голом и ассистом в пяти матчах.



Портал «Transfermarkt» оценивает Блинда в 6 000 000 евро.