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«Аякс» расторг контракт с Блиндом

Дата публикации: 27-12-2022

«Аякс» расторг контракт с защитником Дэйли Блиндом. Действующий трудовой договор 32-летнего игрока с амстердамцами был рассчитан до лета 2023 года, но уже с 1 января голландец получит статус свободного агента.

Блинд – воспитанник «Аякса». В его составе центрбек семь раз становился чемпионом Нидерландов. Выступая за «Манчестер Юнайтед» (2014-2018), он выигрывал Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок Англии, а также становился победителем Лиги Европы в 2017 году.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 поединков за «Аякс» во всех турнирах. Блинд сыграл вместе со сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре, отметившись голом и ассистом в пяти матчах.

Портал «Transfermarkt» оценивает Блинда в 6 000 000 евро.

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