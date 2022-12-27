«Реал» планирует подписать Альфонсо Дэвиса в 2024 году

Дата публикации: 27-12-2022

Мадридский «Реал» хочет купить защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса в 2024 году.



Как сообщает «AS», «сливочные» видят в канадце усиление левого фланга, также он поразил скаутов клуба скоростью и физическими данными. Ранее «Реал» уже заявлял о своем интересе к Дэвису.



Контракт 22-летнего исполнителя с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Мадридцы надеются, что фулбека удастся заполучить по более выгодной цене в 2024-м, когда канадец будет иметь право вести переговоры о трансфере.



В сезоне 22/23 Дэвис сыграл за «красных» в 19 матчах, забил 1 гол и отдал 4 ассиста. На ЧМ в Катаре он сумел отличиться 1 голом в 3 матчах сборной Канады.