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«ПСЖ» продлил контракт с Верратти до 2026 года

Дата публикации: 28-12-2022

«ПСЖ» уведомил общественность о подписании контракта с полузащитником Марко Верратти. Новый договор с 30-летним представителем сборной Италии рассчитан до конца июня 2026 года.

Верратти выступает за парижан уже десять лет. На его счету почти 400 матчей в футболке «Пари Сен-Жермен». Верратти – второй игрок в истории клуба по числу матчей за первую команду.

Хавбек в нынешнем сезоне вышел на поле в 21-м поединке во всех турнирах, отметившись голевой передачей.

Верратти является выпускником академии «Пескары». В 2012 году «ПСЖ» выложил за его трансфер 12 000 000 евро. На сегодняшний день стоимость итальянца оценивается в 50 млн евро.

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