Защитник «Челси» Джеймс выбыл на месяц из-за травмы колена

Дата публикации: 28-12-2022

Игрок «Челси» Рис Джеймс снова угодил в лазарет. Защитник не доиграл матч с «Борнмутом» (2:0), покинув поле на 53-й минуте. Медобследование показало очередную травму англичанина.



По данным «The Athletic», Джеймс будет недоступен порядка четырех недель.



Прошедший в рамках 17-го тура АПЛ поединок стал для фулбека первым после длительного перерыва. Он только восстановился после травмы, которую получил в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» в октябре. Рис из-за повреждения пропустил чемпионат мира в Катаре.



В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 12 игр за «Челси» во всех турнирах. На счету Джеймса – два гола и две результативные передачи.



Команда Грэма Поттера занимает восьмое место в чемпионате Англии, набрав 24 очка. В следующем туре «синие» встретятся с «Ноттингем Форест» 1 января.