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Япония продлила контракт с главным тренером Мориясу до конца цикла ЧМ-2026

Дата публикации: 28-12-2022

Ассоциация футбола Японии договорилась о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером национальной сборной Хадзимэ Мориясу. Новое соглашение рассчитано до конца цикла чемпионата мира 2026 года.

Специалист возглавил команду летом 2018 года, до этого проработав ассистентом главного тренера на ЧМ-2018. Вместе с главной сборной Мориясу совмещал работу с молодежной командой.

Под его руководством Япония дошла до финала Кубка Азии 2019, где проиграла Катару. На мундиале в Катаре подопечные 54-летнего Мориясу добрались до стадии 1/8 финала, где в серии пенальти уступили Хорватии.

Сборная Японии ранее квалифицировалась на следующий Кубок Азии, который пройдет в Китае с 16 июня по 16 июля 2023 года.

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